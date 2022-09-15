Вашингтон, , 19:09 — REGNUM Власти США готовы вводить жесткие санкции против любых юридических и физических лиц по всему миру за поддержку использования российской платежной системы «МИР» за пределами Российской Федерации. Об этом сказано в опубликованных сегодня, 15 сентября, документах Минфина США о новых антироссийских санкциях.

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В документе сказано, что Управление по контролю за иностранными активамиМинфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «МИР» за пределами территории Российской Федерации.

Под санкции уже попал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК)Владимир Комлев, а также председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД)Виктор Жидков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад уже сделал так, что выданные российскими банками пластиковые карты международных платежных систем Visa и MasterCard не принимаются за пределами России. Москва попыталась ответить на это распространением национальной платежной системы «МИР» в иностранных государствах, в частности тех, куда есть существенные туристические потоки из России.