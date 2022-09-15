Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе угрожают семьям солдат, участвующих в специальной военной операции на территории бывшей УССР. Об этом сообщает Муксун. fm со ссылкой на военного комиссара Сургута и Сургутского района Андрея Калядина.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему встречи с воинами проходят в закрытом формате, Андрей Калядин пояснил, что семьям участников СВО звонят неизвестные и угрожают: «сделаем плохо».

«Были жёны, матери, дети. Сняли, показали. А на следующий день им посыпались угрозы», — заявил Калядин.

Самое страшное, это когда от этого могут пострадать дети, акцентировать Калядин.

После этих случаев, сейчас торжественные встречи вернувшихся с территории бывшей УССР солдат происходят без участия прессы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории бывшей УССР продолжается проведение специальной военной операции, нацеленной на защиту мирного населения от нацистского киевского режима, а также на денацификацию и демилитаризацию указанной территории.