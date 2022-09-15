Подгорица, , 19:00 — REGNUM В Черногории максимальная температура повышается интенсивнее, чем минимальная температура и климат стал значительно теплее и немного суше, таковы выводы исследования профессора философского факультета университета Черногории, профессора Драгана Бурича.

Черногория

Согласно региональным климатическим моделям, по сравнению с нынешней средней температурой предполагается, что в период 2071–2100 гг. в Подгорице будет теплее примерно на 2 градуса по Цельсию, а в более экстремальном сценарии до 3,5-4,5 градусов по Цельсию.

«За последние 70 лет в стране значительно увеличилась средняя температура воздуха, как годовая, так и сезонная. Глядя на среднее значение, в Подгорице, например, зима становится теплее примерно на 0,15 градуса Цельсия за десятилетие, а лето — на целых 0,37 градуса Цельсия за десятилетие. В годовом исчислении за период 1991–2020 гг. в Подгорице теплее примерно на 1,1 градуса по Цельсию по сравнению с предыдущим 30-летним интервалом (1961–1990 гг.)», — рассказал ученый.

Исследования показывают, что максимальная температура в Черногории повышается интенсивнее, чем минимальная.

Отмечается, что в отличие от температуры, с сезонными и годовыми суммами осадков ничего тревожного не происходит. Годовая, весенняя и осенняя суммы осадков имеют положительный тренд, а зимняя и летняя — отрицательный, но эти изменения незначительны.

Однако наблюдается увеличение суточных экстремумов не только температуры, но и осадков. Это означает, что чаще регистрируются дни с высокими температурами и сильными дождями. С другой стороны, увеличивается и количество засушливых дней, т.е. дней без осадков или с незначительным их количеством. Таким образом, можно сделать вывод, что климат Подгорицы, в целом Черногории, стал значительно теплее и немного суше, говорится в исследовании.