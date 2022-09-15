Йошкар-Ола, , 19:06 — REGNUM В республике Марий Эл уже формируются добровольческие подразделения для участия в спецоперации на территории бывшей УССР, заявил 15 сентября глава республики Юрий Зайцев агентству РИА Новости.

Герб Марий Эл gsmari.ru

Таким образом он отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова подготовить и снарядить в каждом регионе России по тысяче добровольцев.

Стоит отметить, что в Марий Эл ещё в июле 2022 года началось формирование именного Марийского батальона, состоящего из жителей республики, заключивших контракт с Министерством обороны России.

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