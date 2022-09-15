Йошкар-Ола, 15 сентября 2022, 19:06 — REGNUM В республике Марий Эл уже формируются добровольческие подразделения для участия в спецоперации на территории бывшей УССР, заявил 15 сентября глава республики Юрий Зайцев агентству РИА Новости.

Герб Марий Эл
Герб Марий Эл
gsmari.ru

Таким образом он отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова подготовить и снарядить в каждом регионе России по тысяче добровольцев.

Стоит отметить, что в Марий Эл ещё в июле 2022 года началось формирование именного Марийского батальона, состоящего из жителей республики, заключивших контракт с Министерством обороны России.

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