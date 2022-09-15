Йошкар-Ола, 15 сентября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В республике Марий Эл уже формируются добровольческие подразделения для участия в спецоперации на территории бывшей УССР, заявил 15 сентября глава республики Юрий Зайцев агентству РИА Новости.

gsmari.ru Герб Марий Эл

Таким образом он отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова подготовить и снарядить в каждом регионе России по тысяче добровольцев.

Стоит отметить, что в Марий Эл ещё в июле 2022 года началось формирование именного Марийского батальона, состоящего из жителей республики, заключивших контракт с Министерством обороны России.