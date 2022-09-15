Мадрид, 15 сентября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Парламент Испании ратифицировал заявку на вступление Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО), сообщает 15 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Ранее премьер-министр Испании Пьедро Санчес заявил, что вступление двух стран в НАТО «укрепит Атлантический альянс, чтобы вместе противостоять вызовам настоящего и будущего». Санчес также назвал единство «величайшей силой».

Министр обороны Испании также ранее уже поддержала желание Швеции и Финляндии войти в НАТО

Ранее сообщало ИА REGNUM, что 23 страны — члена НАТО официально ратифицировали заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе.