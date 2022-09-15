Чебоксары, 15 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Чебоксарах 15 сентября открылся межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», посвящённый памяти тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Он связал три региона: Чувашию, Ульяновскую область и Башкирию. Марафон стал продолжением весеннего проекта, инициированного Чувашией и прошедшего совместно с Татарией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минкультуры Чувашии.

culture. cap.ru Театрализованное представление в рамках марафона «Рубежи Победы»

Марафон посвящён трудовому героизму в 1941–1945 годах, а также памяти строителей оборонительных рубежей, которые возводились в 1941–1942 годах для защиты страны в случае прорыва обороны Москвы. Говоря о значимости мероприятия, министр культуры Чувашии Светлана Каликова отметила, что «наши дети должны знать историю своей великой страны и малой родины, а также помнить о том, что они — наследники Великой Победы». Она выразила надежду на то, что марафон станет «ещё одним импульсом для того, чтобы наши дети изучали историю».

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова поблагодарила за «идею марафона, который объединяет» несколько регионов Поволжья, подчеркнув его важность «в эти непростые для нашей страны дни»:

«Мы так же, как и тогда, должны объединиться, сплотиться во имя нашей великой страны. […] Я очень надеюсь, что такие проекты будут постоянными, мы будем сотрудничать плотнее».

Министр напомнила, что в 1941 году Ульяновская область входила в состав Куйбышевской области, тогда в строительстве оборонительной линии приняли участие свыше 150 тыс. жителей, из них 70% — женщины, «которые ковали Победу в тылу».

«Такие марафоны сегодня нужны. Наша молодёжь должна знать историческую правду, чтобы никто и никогда не смел врать о вкладе нашего государства в Великую Победу», — подчеркнула Евгения Сидорова.

Она также акцентировала внимание на том, что в «самый разгар войны», 19 января 1943 года, было принято решение о создании Ульяновской области, которая тогда стала самостоятельным субъектом.

В формате видеообращения участников марафона поприветствовали министры культуры Татарии и Башкирии Ирада Аюпова и Амина Шафикова.

«Очень часто 9 мая мы больший акцент делаем на тех людях, которые воевали на фронте, но Победу ковала вся страна. И те люди, которые жили в тылу, тоже были на трудовом фронте», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Она напомнила, что регионы Поволжья «очень многое объединяет», подчеркнув важность совместных проектов, так как «наша сила — в нашем единстве».

«Сегодня мы следим за событиями в мире и с гордостью смотрим на тех, кто выполняет свой долг, защищает наших соотечественников. Мы еще раз убеждаемся в том, насколько важны такие понятия как взаимная поддержка и единение граждан», — сказала Амина Шафикова, отметив ценность проекта в сохранении исторической памяти.

В торжестве приняли участие чувашские, ульяновские и башкирские коллективы, также была представлена документальная выставка в честь строителей оборонительных рубежей.

Напомним, что впервые патриотический марафон прошёл весной 2022 года, объединив Чувашию и Татарию. В рамках проекта детям рассказывали о трудовом фронте во время Великой Отечественной войны, вкладе тружеников тыла в Победу.

Как сообщало ИА REGNUM , патриотическую эстафету из Чувашии перехватит Ульяновская область, где одним из ключевых событий станет конференция. Марафон закроется 25 октября в Уфе.