Москва, , 18:57 — REGNUM Киевский режим имеет ресурсы для масштабной атаки только на отдельном участке фронта. Об этом 15 сентября сообщил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, режим Зеленского при помощи своих боевиков пытается атаковать ограниченными силами на разных участках фронта, чтобы сложнее было определить место главного удара.

«Они применяют стратегию «тысячи порезов». Значительная часть под шевронами ВСУ, среди участников контрнаступления, это наемники, но у Киева есть ресурс масштабно двигаться на каком-то одном направлении. На других направлениях он создает иллюзию готовности идти в атаку», — сказал Ходаковский.

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