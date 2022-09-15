Москва, , 19:06 — REGNUM Тем, кто недоволен участием ЧВК в спецоперации, видимо, нужно сделать выбор: или воевать будут те, кто воюет, или пускай на фронт едут сами недовольные или их сыновья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд» «ВКонтакте».

Евгений Пригожин Правительство Российской Федерации

Сообщение размещено как ответ на вопрос, который редакция радио «Комсомольская правда» задала руководителю «Конкорда» Евгению Пригожину после «информации о том, что ЧВК «Вагнер» успешно воюет на бахмутском направлении и играет одну из ключевых ролей в спецоперации».

В вопросе также отмечается, что «многие высказывают мнение о необходимости привлекать заключённых» для участия в спецоперации после публикации в интернете видео, «в котором человек, похожий на Вас (обращение к Пригожину — прим. ИА REGNUM), выступает перед ними».

Пригожин в ответ сказал, что ЧВК «Вагнер» прекрасно воюет на бахмутском направлении по следующим причинам: эти люди — патриоты и профессионалы. К тому же «у них есть отлаженная до мелочей система управления».

Он отметил, что если бы сам был заключённым, то тогда бы «мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».

«И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключённые, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте, — написал Пригожин. — Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

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