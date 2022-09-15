Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Министерство юстиции США подало иск в суд с целью заблокировать сделку в $4,3 миллиарда о приобретении шведской компанией Assa Abloy американской фирмы Spectrum Brands, которая производит дверную фурнитуру для жилых помещений. Минюст уверен, что сделка может привести к повышению цен для потребителей, сообщает 15 сентября Reuters.

Представители американского минюста заявили, что слияние Assa Abloy и Spectrum скорее всего приведет к росту цен и снижению инноваций. Это негативно скажется на американцах, которые хотят приобрести механическую дверную фурнитуру премиум-класса или умные замки.

«Конкуренция между этими двумя компаниями, которые являются двумя из трех крупнейших компаний в и так сконцентрированной отрасли, принесла пользу американским потребителям в виде более низких цен и лучшего качества», — говорится в заявлении.

Департамент настаивает, что если сделка состоится, то компания Assa Abloy практически монополизирует рынок механической дверной фурнитуры высшего класса, а также более половины рынка умных замков, который уверенно развивается.