Приштина, Сербия, , 20:34 — REGNUM Спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака удивили слова президента Сербии Александра Вучича о том, что в Брюсселе обрисовывается «новая структура диалога». Об этом Лайчак заявил 15 сентября в Приштине после переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

«Мы здесь для того, чтобы диалог продвинулся вперед. Следующая встреча (в рамках диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной — ИА REGNUM) состоится как можно скорее, и я сегодня здесь именно по этой причине. Мы хотим удостовериться, что встреча будет продуктивной», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Лайчака.

Напомним, что визит Лайчака в Приштину не был запланированным.

Александр Вучич ранее заявил, что существует предложение создать «новую структуру диалога» с Приштиной. Об этом он рассказал после недавней встречи с Мирославом Лайчаком и представителями президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Белграде.