Кишинёв, , 18:51 — REGNUM 15 сентября в Кишиневе (Молдова) на стадионе «Зимбру» футбольный клуб «Шериф» в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Шериф»: Максим Коваль, Патрик Кпозо, Степан Раделич, Габи Кики, Армел Зухури, Мухамед Диоп, Седрик Бадоло, Мусси Киабу, Абу Уаттара, Ибрахим Аканби, Лиайи Атимвен.

Главный тренер: Степан Томас.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Антони, Джейдон Санчо, Скотт Мактоминей, Криштиану Роналду.

Главный тренер: Эрик тен Хаг.