Москва, , 18:50 — REGNUM Киевские боевики не прекращают своих попыток захватить город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 сентября сообщил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Киев поставил задачу перед своими вооруженными бандами оккупировать этот город во что бы то ни стало.

«Красный Лиман мы удерживаем. Противник перед собой поставил задачу обязательно овладеть Красным Лиманом. Но пока это у него не получается и, вероятнее всего, не получится. У нас по всему фронту происходит перегруппировка. В Красный Лиман подошли подкрепления», — сказала Ходаковский.

Читайте ранее в этом сюжете: Комбат ДНР заявил, что спецоперация «меняет свои характеристики»

Читайте развитие сюжета: В Марий Эл ответили на призыв Кадырова о подготовке добровольцев