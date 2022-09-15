Москва, 15 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Киевские боевики не прекращают своих попыток захватить город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 сентября сообщил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

По его словам, Киев поставил задачу перед своими вооруженными бандами оккупировать этот город во что бы то ни стало.

«Красный Лиман мы удерживаем. Противник перед собой поставил задачу обязательно овладеть Красным Лиманом. Но пока это у него не получается и, вероятнее всего, не получится. У нас по всему фронту происходит перегруппировка. В Красный Лиман подошли подкрепления», — сказала Ходаковский.