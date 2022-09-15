Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:47 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Рельсы Gms1520.ru

Авария произошла днём 15 сентября при отправлении поезда. Один вагон опрокинулся, а уголь частично рассыпался.

Пострадавших в результате ЧП нет. Движение поездов не приостанавливалось. Проводятся восстановительные работы. А следователи проводят проверку по факту аварии и устанавливают размер ущерба.