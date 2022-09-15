Челябинск, , 18:41 — REGNUM В Челябинске муниципалитет заберёт у горожан 116 гаражных боксов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Гараж Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Эта работа будет проведена в рамках подготовки к окончанию строительства автодороги от от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску. Изъятие у собственников гаражей, а также части земельного участка, позволит закончить дорогу в срок. Сделать это планируется уже в 2023 году.

Владельцы изымаемой недвижимости получат денежное возмещение. Его размер будет определён на основании отчёта независимого оценщика о рыночной стоимости этих объектов.