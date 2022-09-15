Вашингтон, 15 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. США ввели новые санкции против отдельных лиц и групп, связанных со специальной военной операцией России на территории бывш. УССР, сообщает 15 сентября Reuters со ссылкой на министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Новые санкции затронули 22 физических и двух юридических лиц, которые, как утверждает американский минфин, помогали России достичь своих задач на территории бывш. УССР как до, так и после февраля.

Отмечается, что новые меры введены совместно с министерством торговли США, а также с государственным департаментом, которые координируют антироссийские санкции против оборонной и высокотехнологичной промышленности.