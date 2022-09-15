Киев, , 18:41 — REGNUM Киев пока не получил от Израиля положительного ответа на свой запрос о предоставлении систем противовоздушной обороны. Об этом 15 сентября сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Он отметил, что получение систем ПВО на сегодняшний день является приоритетным вопросом для Киева, соответствующие переговоры ведутся также с США, Германией, Францией и Италией.

По словам Зеленского, в переговорах с Берлином «есть позитивные результаты» в вопросе поставок систем NASAMS и IRIS-T, с другими странами пока продолжаются консультации. При этом пока Киев не получил ни одной из желаемых систем, уточнил он.