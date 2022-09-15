Братислава, , 18:41 — REGNUM Захоронения российских воинов в деревне Ладомирова (Прешовский край, Словакия) осквернены по указанию местных властей, сообщили 15 сентября в посольстве РФ в республике.

Этот факт был обнаружен два дня назад, 13 сентября, российским послом в Словакии Игорем Братчиковым во время его визита на восток республики.

Оказалось, что могилы на кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на словацкой территории в Первую мировую войну, сровняли с землёй. Такое распоряжение, как выяснилось, дал ещё в июле староста Ладомировой, и могилы сровняли с землёй бульдозером.

Российское посольство назвало случившееся кощунством. В МИД Словакии направлена нота протеста.

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