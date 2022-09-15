Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Власти США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает министерство финансов США.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

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В заявлении Минфина США сказано, что санкции вводятся против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. В документе Кадырову припомнили, что он называл себя «верным пехотинцем президента России Владимира Путина», активно мобилизовывал чеченцев на участие в специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Якобы за это Кадырову было присвоено звание генерал-лейтенанта. Что касается чеченцев, то Запад обвиняет их в участии в «резне в Буче», при том что уже давно доказано — это была постановочная провокация киевского режима и его западных кураторов.

Санкции также вводятся против жены, трёх дочерей Кадырова и других его близких, по версии министерства финансов США, а также некоторых бизнес-структур, с ними связанных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США начали вводить санкции против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. С тех пор количество санкций против РФ превысило все возможные пределы, но так и не смогло повлиять на политику России.