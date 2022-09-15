Архангельск, 15 сентября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Для начальной школы была разработана и внедрена программа внеурочной деятельности курса «Арктиковедение». В рамках создания парциальной программы «Здравствуй, Арктика!» для детей старшего дошкольного возраста в детском саду № 157 «Сиверко» 14 сентября был открыт мини-музей «Белый медвежонок». Об этом сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ).

Stanislav Kokuev Детеныш белого медведя в Московском зоопарке

Проект «Артиковедение» реализуется в образовательных учреждениях Архангельска с 2018 года. Основной задачей проекта является изучение и сохранение природы и культурно-исторического наследия Арктики для развития личности, способной адаптироваться к новым научным и технологическим знаниям.

Работа над созданием парциальной программы «Здравствуй, Арктика!» для детей старшего дошкольного возраста проводится силами педагогического коллектива МАДОУ Детский сад № 157 «Сиверко», нацпарком «Русская Арктика», САФУ и Архангельским областным институтом открытого образования.

«Открытие 14 сентября 2022 года мини-музея Арктики «Белый медвежонок» в детском саду № 157 «Сиверко» в округе Майская горка Архангельска стало началом апробирования новой программы. Выставочные зоны музея «Полярная станция», «Природа Арктики», «Точка на карте», «Играя, развиваемся» с интерактивным оборудованием в сопровождении юных экскурсоводов из подготовительной группы позволили участникам мероприятия познакомиться с уникальной природой Арктики, увидеть макеты айсберга и птичьего базара, арктических животных в натуральную величину», — указано в сообщении.

Отмечается, что двери мини-музея Арктики будут открыты для всех детей из образовательных учреждений округа Майская горка, для того, чтобы поспособствовать развитию познавательной активности детей в познании Арктики на начальном этапе формирования личности.

Как сообщалоИА REGNUM, в День знаний первоклассники Ямала получили в подарок книгу, написанную специально для них. «Арктическая азбука» досталась 9322 юным школьникам.

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