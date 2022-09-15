Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Президент США Джо Байден рассказал 15 сентября, что руководство железных дорог и профсоюз железнодорожников достигли нового трудового соглашения, предотвратив забастовку, грозившую остановить движение поездов по всей стране и нанести ущерб экономике, сообщает UPI.

Джо Байден Сс) Gage Skidmore

Белый дом объявил о предварительном соглашении, которое было достигнуто после срочных переговоров 14 сентября. Соглашение предотвратило увольнение работников железных дорог, которые были намерены объявить забастовку 16 сентября. При этом детали соглашения пока не известны.

Отмечается, что переговоры проходили в министерстве труда в Вашингтоне в течении 20 часов.

Напомним, что профсоюз представляет интересы более 100 тысяч железнодорожников, увольнение которых грозило остановкой железнодорожных перевозок по всей территории США. Ежедневный ущерб от забастовки оценивался в $2 млрд.