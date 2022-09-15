15 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:18 — REGNUM В Музее Черноморского флота Севастополя отреставрировали старинные пушки — буквально до неузнаваемости. Как теперь выглядят орудия — в репортаже фотокорреспондента ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Трофейные латунные пушки английского и турецкого производства XIX века, которые являются частью уличной экспозиции севастопольского музея, неожиданно для горожан сменили цвет. Жители города в соцсетях выразили беспокойство, а кто-то и вовсе назвал очистку орудий от «двухвековой патины» преступлением.

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

В музее поспешили успокоить ценителей старины. Работа по очистке пушек проводилась в рамках реставрации и по плану, в соответствии с инструкциями Минкульта, рассказал изданию ForPost завфилиалом ФГБУ «ЦВММ» Минобороны России Владимир Клюев. Очистку специалисты проводили специальным химическим раствором, без применения абразивов и «щёток».

Тёмно-коричневыми пушки станут совсем скоро — после дождей и похолодания, заверил Клюев.

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Правда, с музейщиками согласны не все специалисты. Так, член общества исследования старых орудий (Оrbnance Society) Юрий Куликов пояснил ForPost, что в мировой практике не принято очищать орудия, находящиеся на улице, до голого металла — это делается лишь для артефактов, которые содержатся в помещениях.

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пушки в Музее Черноморского флота Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM