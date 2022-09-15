Кемерово, , 18:29 — REGNUM В Кемеровской области аграрии планирую собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Это рекордный для региона урожай с 1966 года. Такой объем урожая — результат комплексной работы по модернизации отрасли сельского хозяйства», — считает Цивилёв.

Отметим, что в регионе сейчас идёт масштабное возвращение в сельхозоборот земель, которые не использовались долгое время. Так, с 2018 года восстановлено более 80 тысяч га.

По информации кузбасского минсельхоза, в 1960-е годы средняя урожайность в регионе составляла 11,4 центнера с гектара, в 2018 году — 18,7 центнеров с гектара, в 2022 году по предварительным подсчетам она составляет 32,4, а на отдельных полях доходит до 90 центнеров с гектара.