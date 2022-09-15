Москва, 15 сентября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и помощник президента России Максим Орешкин попали в новый санкционный список Вашингтона, следует из опубликованного 15 сентября пресс-релиза министерства финансов США.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Ранее американское ведомство объявило об очередном расширении санкций против Москвы. В чёрный список Вашингтона дополнительно включены 40 граждан России и более 30 российских структур.

В числе прочих под санкции попали глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.