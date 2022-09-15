Казань, , 18:32 — REGNUM Девять жителей Татарии за минувшие сутки пострадали от мошенников. Общая сумма ущерба превысила 17,1 млн рублей, сообщает 15 сентября пресс-служба МВД по РТ.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В полиции уточнили, что по четырем фактам возбуждены уголовные дела по статье мошенничество, еще по пяти — решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Происшествия зафиксировали в Казани, Набережных Челнах, а также в Альметьевском и Елабужском районах.

Мошенники в совершении краж денег использовали следующие способы: доставка груза, приостановка несанкционированного кредита и снятия денежных средств, компенсация за приобретенные ранее лекарства, помощь попавшим в ДТП родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Альметьевске 41-летний индивидуальный предприниматель пострадал от мошенников, совершая покупку в интернете. Мужчина перечислил продавцу более 1,8 млн рублей, а товара так и не дождался.

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