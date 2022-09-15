Донецк, , 18:28 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима устроили ещё семь артобстрелов Донецка и иных населённых пунктов республики, сообщает 15 сентября представительство ДНР в СЦКК.

Дом в Донецке после обстрела Dnr-sckk.ru

В частности, с направления Дылеевки были обстреляны из гаубиц и танков населенные пункты Гольмовский и Зайцево.

Со стороны Кирово боевики ВСУ обстреляли Зайцево из 120-мм минометов.

От Орловки по Червоногвардейскому району Макеевки нацисты выпустили четыре 155-мм снаряда.

Кроме того, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелу из 152-мм и 155-мм гаубиц с направлений Первомайского и Красногоровки.

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