Брюссель, , 18:15 — REGNUM Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что зависимость стран объединения от поставок российского газа стала незначительной. Об этом он заявил 15 сентября в интервью испанскому агентству EFE.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сократили нашу зависимость от российского газа с 40% нашего импорта (до начала специальной военной операции России — прим. ИА REGNUM) до менее чем 10% сейчас», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, накануне Еврокомиссия сообщила, что в Брюсселе пока не пришли к единой позиции по вопросу установления лимита цен на российский газ и продолжат «анализировать» эту идею.

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