Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM В Екатеринбурге имеющихся бомбоубежищ хватит для укрытия всех желающих. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Бомбоубежище Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания

Как пишет Накануне. Ru, всего в городе имеется более 900 сооружений гражданской обороны. Глава отдела гражданской защиты населения комитета административных органов мэрии Павел Кротов отмечает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации каждому горожанину сообщат о том, где можно укрыться.

Замначальника отдела гражданской обороны УрФУ Александр Родин отмечает, что убежище приводится в полную готовность за шесть часов. Туда переносят топливо, медикаменты, продукты питания, а в 1000-литровую ёмкость набирают воду.

Раз в два-три месяца убежища проверяют и приводят к нормативному состоянию. Соответствующий контроль обеспечивает МЧС.