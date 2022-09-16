16 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 07:49 — REGNUM В Москве проходит 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор.

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций ярмарки — Main, Design, Editions и Frame — заработали новые секции Digital и Network.

Виктория Мухонько. «На память 3» Василий Иванов © ИА REGNUM

I wish I was a wolf. Работа Аполлинарии Брошь Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент инсталляции «Фантомная семья» Каспара Хаузера Василий Иванов © ИА REGNUM

Одна из работ с экспозиции совместного стенда Евгения Гранильщикова и Людмилы Борониной Василий Иванов © ИА REGNUM Мария Мичи. «Поглотивший солнце» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Аркадия Насонова на стенде InGallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд InGallery Василий Иванов © ИА REGNUM Работа Виктора Фрейденберга Василий Иванов © ИА REGNUM

«Алфавит сновидений» Аркадия Насонова Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

«Главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным из года в год: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка, а ему как никогда требуется поддержка. Мы хотим поддерживать контакты с нашими друзьями, соратниками и со всеми, кто вовлечен в культурные процессы и занимается проектами, связанными с искусством и арт-рынком. В этом сезоне ярмарка как сложный организм продолжает искать новые форматы: мы подготовили несколько впечатляющих спецпроектов с ключевыми художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами Cosmoscow», — рассказала директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Александр Морозов. Вакханалия «Утраченный Рубенс» Василий Иванов © ИА REGNUM

Владислав Ефимов. «Вокруг леса» Василий Иванов © ИА REGNUM Евгения Буравлева. «Сен-Клу» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Александра Гронского Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд галереи Osnova Василий Иванов © ИА REGNUM

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде Fotolab Василий Иванов © ИА REGNUM

Вадим Михайлов. «Изгнание (Пшли)» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Даниила Антропова Василий Иванов © ИА REGNUM Варвара Гранкова. Из серии «Цветы и травы» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вадим Сидура. Памятник погибшим от бомб Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Гронский. Реконструкция, Санкт-Петербург Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Оли Австрейх на стенде Serene Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Шорин. «Марс» Василий Иванов © ИА REGNUM 159F Gallerie Василий Иванов © ИА REGNUM

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде Artzip Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Hа стенде Lumiere Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Hа стенде Ruarts Gallery. Работа Сергея Борисова Василий Иванов © ИА REGNUM Портрет Дэвида Боуи. Грэг Горман на стенде Lumiere Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Тани Пеникер Василий Иванов © ИА REGNUM Hа стенде Who I am Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Hа стенде Syntax Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Кирилла Кто Василий Иванов © ИА REGNUM

Hа стенде InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Елены Ямлихановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM Hа стенде Х.Л.А.М. Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Hа стенде Anna Nova Gallery. Работа Piotr Diakov Василий Иванов © ИА REGNUM

Empire 3. Работа Виталия Пушницкого Василий Иванов © ИА REGNUM