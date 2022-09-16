Василий Иванов,
16 сентября 2022, 07:49 — REGNUM В Москве проходит 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор.
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций ярмарки — Main, Design, Editions и Frame — заработали новые секции Digital и Network.
Виктория Мухонько. «На память 3»
Василий Иванов © ИА REGNUM
I wish I was a wolf. Работа Аполлинарии Брошь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции «Фантомная семья» Каспара Хаузера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Одна из работ с экспозиции совместного стенда Евгения Гранильщикова и Людмилы Борониной
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мария Мичи. «Поглотивший солнце»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Аркадия Насонова на стенде InGallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд InGallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Виктора Фрейденберга
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Алфавит сновидений» Аркадия Насонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным из года в год: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка, а ему как никогда требуется поддержка. Мы хотим поддерживать контакты с нашими друзьями, соратниками и со всеми, кто вовлечен в культурные процессы и занимается проектами, связанными с искусством и арт-рынком. В этом сезоне ярмарка как сложный организм продолжает искать новые форматы: мы подготовили несколько впечатляющих спецпроектов с ключевыми художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами Cosmoscow», — рассказала директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина.
Александр Морозов. Вакханалия «Утраченный Рубенс»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владислав Ефимов. «Вокруг леса»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Евгения Буравлева. «Сен-Клу»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Александра Гронского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд галереи Osnova
Василий Иванов © ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде Fotolab
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вадим Михайлов. «Изгнание (Пшли)»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Даниила Антропова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Варвара Гранкова. Из серии «Цветы и травы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вадим Сидура. Памятник погибшим от бомб
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Гронский. Реконструкция, Санкт-Петербург
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Оли Австрейх на стенде Serene Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дмитрий Шорин. «Марс»
Василий Иванов © ИА REGNUM
159F Gallerie
Василий Иванов © ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде Artzip Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде Lumiere Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде Ruarts Gallery. Работа Сергея Борисова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Дэвида Боуи. Грэг Горман на стенде Lumiere Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Тани Пеникер
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде Who I am Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде Syntax Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Кирилла Кто
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Елены Ямлихановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде Х.Л.А.М. Gallery
Василий Иванов © ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hа стенде Anna Nova Gallery. Работа Piotr Diakov
Василий Иванов © ИА REGNUM
Empire 3. Работа Виталия Пушницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM