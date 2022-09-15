Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Югре за сутки по итогам минувшей недели (5-12 сентября) зафиксирован рост цен на дизельное топливо и бензин АИ-98. Об этом сообщает Росстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Подорожание топлива в ХМАО составило 0,3%. Стоимость АИ-92 в среднем по региону составила 45,53 рублей за литр, АИ-95 — 50,06 рублей, АИ-98 — 60,42 рублей, дизельное топливо — 58,56 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 5 по 12 сентября выросла на одну копейку и составила 50,73 рубля. Всего с 2022 года стоимость бензина в России в среднем выросла на 0,7%.