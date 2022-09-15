Осло, 15 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Власти Норвегии выступают категорически против введения каких бы то ни было лимитов цен на газ. Такое заявление сделал сегодня, 15 сентября, постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен.

Норвегия

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По словам Эриксена, норвежские власти крайне скептически относятся к витающей на Западе идее введения потолка цен на газ.

«В первую очередь, потому что основная проблема в Европе на данный момент — нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и введению различных мер нормирования, которых еще не было», — сказал норвежский чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на газ на рынке Евросоюза выросли до баснословных величин в первую очередь из-за политики евробюрократов против России. Фактически, власти ЕС собственными руками закрыли себе доступ к дешевым российским энергоносителям.

Норвегия является крупной нефтегазовой державой и рост цен на нефть и особенно газ привели к тому, что эта скандинавская страна получает огромные сверхприбыли, что очень не нравится странам, которые вынуждены этот газ закупать. В ЕС хотят установить нерыночные правила торговли газом, создав «потолок цен» на голубое топливо.