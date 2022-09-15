Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» проходит международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia — 2022 (OMR-2022). В рамках выставки «Атомэнергомаш представил свои возможности в сфере судостроения». Об этом сообщает пресс-служба Атомэнергомаша.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Владимир Аптекарев, директор по судостроению и ОПЭБ АО «Атомэнергомаш» представил на OMR-2022 доклад «Плавучие энергоблоки как комплексное решение для энергоснабжения населённых пунктов и инфраструктуры объектов Арктики», в котором рассказал о преимуществах реализации проектов плавучих энергоблоков для энергоснабжения удаленных регионов. Кирилл Селютин, начальник управления судостроения и морской техники АО «Атомэнергомаш» в ходе своего доклада рассказал о концептуальном проекте полупогружного судна ледового плавания для транспортировки плавучих энергоблоков.

АО «ОКБМ Африкантов», дочернее предприятие Атомэнергомаша, представило энергетические проекты для решения задач развития Арктической зоны России. Одним из перспективных направлений работ компании является создание реакторных установок «Ритм», которые устанавливаются на серийные атомные ледоколы нового поколения.

Читайте также: На ледокол «Якутия» погрузили реакторные установки «Ритм-200»

Как сообщало ИА REGNUM, на Международной выставке по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики Offshore Marintec Russia 2022 (OMR) Ленинградскую область представляют восемь предприятий. За счёт регионального бюджета организован коллективный стенд для презентации разработок и технических решений.

Читайте также: Судостроители Ленинградской области продвигают продукцию для Арктики