Москва, 15 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. На пути развития экономического сотрудничества России и Китая стоит ряд препятствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявления председатель КНР Си Цзиньпина о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его словам, речь идет в первую очередь о логистической инфраструктуре, которая ограничивает объемы поставок товаров между странами.

«Сотрудничество ограничиваются двумя вещами. Во-первых, техническими возможностями увеличения поставок сырья в КНР. Во-вторых, ассортиментом товаров, которые Россия может предложить Китаю. Вот, собственно, два главных ограничения», — сказал Хестанов.