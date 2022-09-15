Москва, 15 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Законопроект, по которому орган федерального государственного горного надзора сможет утверждать правила производства маркшейдерских работ, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ разработан для регламентации порядка проведения маркшейдерских работ при осуществлении деятельности, связанной с пользованием недрами. В правительстве пояснили, что сейчас законодательство не содержит положений, определяющих федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на утверждение требований к производству маркшейдерских работ.

Для решения проблемы в законопроекте предлагается определить, что утверждает эти правила орган федерального государственного горного надзора.