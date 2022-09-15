Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Петербургским автомобилистам пока не стоит спешить менять резину на своих автомобилях с летней на зимнюю. Свои советы водителям 15 сентября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» дал автоэксперт Святослав Данилов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шиномонтаж.

По его словам, согласно регламенту от производителей шин, резину необходимо менять после того как среднесуточная температура воздуха, в зависимости от сезона, установится на отметке +4 градуса и ниже/выше.

«Всесезонные шины больше подходят для южных регионов. Нам же лучше использовать летом летнюю резину, а зимой — зимнюю», — отметил специалист.

Добавим, что по прогнозу на ближайшие несколько дней в Петербурге и Ленобласти температура воздуха ночью будет в районе +6…+11 градусов, а днем +8…+16 градусов.