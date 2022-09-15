Москва, , 18:20 — REGNUM Запасов газа, сделанных европейскими странами на зиму, может не хватить, чтобы они пережили успешно осенне-зимний период, сообщили 15 сентября в пресс-службе Газпрома.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, российская компания сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах Европы восполнены на 58,4 млрд куб. м — по состоянию на 13 сентября.

Если сравнить этот объём с тем, что был в начале сезона отбора 2019/2020 г., компаниям европейских стран предстоит закачать ещё 14 млрд куб. м газа.

«При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода», — сообщили в компании.

Газпром привёл в пример Германию, в которой в прошлом сезоне потребление газа составило 57 млрд куб. м, или 9,5 млрд куб. м ежемесячно. А сегодня хранилища страны заполнены на 89%, причём объём активного газа — 19,3 млрд куб. м.

«Таким образом, объём запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — резюмирует Газпром.

Что касается территории б. УССР, где по состоянию на 13 сентября «накоплено 13,6 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м», в Киеве признают, что только теоретически существует возможность заполнить хранилища, но в реальности её нет.

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