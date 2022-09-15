Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. На строительство общественно-делового пространства «Газпром нефти» на Охтинском мысе рядом с центром Петербурга дали официальное разрешение в службе государственного строительного надзора и экспертизы. Документ выдан 15 сентября, следует из сообщения пресс-службы Госстройнадзора.

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Площадь будущего офисного здания составит 166,5 тыс. кв. метров. Оно будет состоять из двух корпусов: в одном будет организовано общественное пространство, в другом — деловое. Их будет объединять двухэтажные паркинг. Площадка сможет вместить 1464 автомобиля.

Общественно-деловое пространство высотой в 28 метров проектирует международное архитектурное бюро Nikken Sekkei. Также на территории Охтинского мыса появится исторический парк. Часть площадей будет открыта для жителей и гостей города. Они смогут посетить зимний сад, рестораны, кафе, выставочные залы и другие объекты.

Отметим, исторический парк предусмотрен в проекте по поручению президента России Владимира Путина. О необходимости сохранить историческое наследие на территории Охтинского мыса неоднократно заявляли общественные деятели Петербурга.