Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень. Об этом российский лидер заявил сегодня, 15 сентября, после подписания российско-узбекистанской декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве в Самарканде.

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«Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что отношения России и Узбекистана не подвержены мировой политической текущей конъюнктуре и внешнему давлению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поток гастербайтеров из Узбекистана в Россию является одним из крупнейших на постсоветском пространстве — ежегодно миллионы граждан Узбекистана приезжают в РФ на заработки, многие остаются в России навсегда. В то же время Узбекистан всегда с осторожностью относился в любым, даже самым слабым инициативам Москвы по интеграции не постсоветском пространстве.