Орел, , 18:01 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Орловские трамваи Пресс-служба администрации Орла

Видеообращение о сложной ситуации на предприятии разместили в Сети сотрудники МУПа. По поручению прокурора области проведена проверка.

«Установлено, что администрацией г. Орла полномочия по контролю за состоянием имущества муниципального унитарного предприятия должным образом не осуществляются, не принимается должных мер к сохранности транспорта, находящегося в пользовании предприятия, в том числе троллейбусов», — уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

15 сентября заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов побывал на предприятии и встретился с работниками.

«По результатам выезда заместителя прокурора области установлен факт оплаты за счет средств предприятия фактически не выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в результате чего муниципальному предприятию причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей», — пояснила представитель прокуратуры.

Надзорный орган вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из заместителей директора предприятия задержан по подозрению в совершении преступления в ходе встречи заместителя прокурора области с работниками, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В следственном управлении пояснили, что, по предварительным данным, речь идёт о ремонте десяти автобусов ПАЗ на общую сумму 300 тысяч рублей — по бумагам их ремонтировал индивидуальный предприниматель, а фактически ремонт выполнялся силами МУП «ТТП».

Также зампрокурора дал поручение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП ТТП Орла с привлечением КСП Орла, УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники ТТП побывали на личном приёме руководителя СУ СКР по Орловской области, также они записали обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой вмешаться в ситуацию с уничтожением троллейбусов в городе.