Задержан заместитель гендиректора МУП ТТП Орла
Орел, 15 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.
Видеообращение о сложной ситуации на предприятии разместили в Сети сотрудники МУПа. По поручению прокурора области проведена проверка.
По итогам проверки СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
15 сентября заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов побывал на предприятии и встретился с работниками.
Надзорный орган вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из заместителей директора предприятия задержан по подозрению в совершении преступления в ходе встречи заместителя прокурора области с работниками, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В следственном управлении пояснили, что, по предварительным данным, речь идёт о ремонте десяти автобусов ПАЗ на общую сумму 300 тысяч рублей — по бумагам их ремонтировал индивидуальный предприниматель, а фактически ремонт выполнялся силами МУП «ТТП».
Также зампрокурора дал поручение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП ТТП Орла с привлечением КСП Орла, УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники ТТП побывали на личном приёме руководителя СУ СКР по Орловской области, также они записали обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой вмешаться в ситуацию с уничтожением троллейбусов в городе.