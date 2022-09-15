Татария, , 18:31 — REGNUM В Татарии за год выдали 206 предостережений из-за неправильного хранения, перевозки или продажи лекарств. Об этом сообщил начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РТ Гульназ Сайфуллина.

Лекарства ИА REGNUM

Сотрудники надзорного ведомства проверяют организации и отдельные препараты, выдают предостережения, осуществляют контрольные закупки, блокировку сайтов с подпольной продажей лекарств.

«В 2021 году Росздравнадзор по РТ проверил 349 позиций лекарств. По результатам анализов пять серий четырех наименований препаратов были признаны недоброкачественными, после чего их изъяли из продажи. В этом году проверку прошли 495 препаратов, все они соответствуют требованиям», — добавила спикер.

С октября 2020 года в России заблокировали 900 интернет-ресурсов, продающих не зарегистрированные в стране лекарства, либо препараты без лицензии.

В Татарии на дистанционную торговлю лекарствами выдано восемь разрешений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продавать дистанционно в Москве, Белгородской и Московской областях лекарства, отпускаемые по рецепту.

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