Москва, 15 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу, 16 сентября, из-за прогнозируемого сильного дождя и ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дождь в Москве

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период с 11:00 до 21:00 пятницы. В этот период в городе ожидается дождь, местами сильный, ветер порывами до 15 метров в секунду.