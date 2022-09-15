Подгорица, , 17:57 — REGNUM Профсоюз работников образования Черногории попросил повысить зарплату работникам на 45 процентов, и они ожидают ответа от Министерства образования.

Черногория

Учителя не исключают протестов и забастовок, если власти не согласятся повысить им зарплату.

Президент профсоюза Радомир Божович сообщил изданию Vijesti, что они представили предложения министерству образования и что настало время предусмотреть в бюджете повышение заработной платы.

Он указал, что зарплаты врачей и преподавателей вузов повышены и что они ничего против этого не имеют, но рассчитывают, что и учителя будут получать более высокие зарплаты.

«Зарплата врачей увеличена с 35 до 60 и более процентов. Таким образом, у начинающего врача коэффициент 15,99, а у нас коэффициент 7,67. И их заработок должен быть увеличен, но и мы не покупали наши дипломы на улице», — подчеркнул Божович.