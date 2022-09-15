Йошкар-Ола, , 17:55 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравления Юрию Зайцеву, избранному главой Марий Эл. Об этом сообщат пресс-служба правительства республики.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин отметил, что волевые личные качества Зайцева будут способствовать эффективной работе на ответственном посту. Он назвал избранного главу региона успешным и целеустремленным человеком, который способен эффективно решать самые сложные задачи.

«Победа на выборах — свидетельство авторитета, завоеванного у жителей Марий Эл, признание заслуг как руководителя с разносторонним опытом работы. Уверен, Ваши неординарные деловые и личные качества будут залогом успешного развития республики», — говорится в телеграмме.

Председатель правительства пожелал Юрию Зайцеву удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия.

Также поздравление направил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что доверие, которое оказали Зайцеву поддержавшие его на выборах жители Марий Эл, накладывает большую ответственность.

«У Вас есть опыт и знания, качества руководителя, которые помогут решать вопросы повышения благосостояния людей и развития Республики Марий Эл», — заключил Володин и пожелал успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Центризбирком Марий Эл признал выборы главы региона состоявшимися и действительными.

Также зарегистрированный кандидат, который принимал участие в выборах в порядке самовыдвижения, Юрий Зайцев был признан избранным главой Марий Эл. Его поддержали 82,44% избирателей или 141 666 человек от общего числа внесенных в списки.

Планируется, что церемония вступления в должность главы Марий Эл состоится 23 сентября.

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