Москва, , 17:54 — REGNUM В четверг, 15 сентября, в Москве прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен новый портал организации, а также методические и просветительские материалы по детской безопасности в сети. В ходе дискуссии эксперты отрасли обсудили число пользователей, подвергающихся деструктивному воздействию в соцсетях, а также методы борьбы с дезинформацией в целом. Кроме того, специалисты обсудили детали нового масштабного проекта по безопасности детей в интернете.

Интернет Иван Шилов, ИА REGNUM

По информации Лиги безопасного интернета, риск встретиться с опасным контентом онлайн довольно высок — 45% российских подростков подвергаются активному деструктивному воздействию в соцсетях. Специалисты организации выделяют более 20-ти рисков, на которые жалуются родители или сами дети.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина отметила, что 10,5 миллионов детей в России являются активными подписчиками деструктивных групп и сообществ в сети. Тем не менее, эта пугающая тенденция постепенно идет на спад. По словам Екатерины Мизулиной, число детей, которые вовлечены в деятельность опасных групп, неуклонно снижается в связи с блокировкой ряда экстремистских соцсетей, а также благодаря мерам, принимаемым неравнодушными гражданами. Важную роль в очищении онлайн-пространства от деструктивного контента, по мнению эксперта, играет государство, в особенности МВД, Генеральная прокуратура и Роскомнадзор.

Тем не менее проблема цифровой зависимости в России стоит все еще остро.

«На данный момент большинство российских подростков проводят в гаджетах ежедневно от 6 до 8 часов. Каждый десятый подросток проверяет обновления в социальных сетях несколько раз за ночь вместо того, чтобы спать. Последствия такого бесконтрольного использования гаджетов на здоровье и психику детей пока остаются неизученными. К сожалению, информационный фон в нашей стране остается по-прежнему очень тяжелый. Есть ряд тревожных фактов, с которыми мы столкнулись в последнее время», — отметила Екатерина Мизулина.

Еще одной немаловажной проблемой, по мнению эксперта, являются рекомендательные алгоритмы социальных сетей, видеохостингов, в первую очередь платформы YouTube.

« Дети заходят посмотреть мультики, образовательный контент, какие-то исторические фильмы, и, к сожалению, рекомендации им подсовывают видео с насилием, жестокостью, убийствами и другую нехорошую информацию, которая может быть опасна для их психики. Вот та реальность, в которой мы сейчас находимся. Она усугубляется еще и тем, что многие дети не знают базовые правила безопасности, они переходят по незнакомым ссылкам, они переписываются с незнакомыми людьми в социальных сетях, некоторые из которых могут оказаться как мошенниками, так и педофилами » — заключила она.

В ходе дискуссии также было отмечено, что родители школьников, их бабушки и дедушки тоже зачастую мало знают об основных правилах безопасного поведения в сети. По мнению участников пресс-конференции, в связи с этим крайне важно помогать взрослым выстраивать грамотный диалог с детьми. Помимо прочего, с подобными проблемами сталкиваются педагоги и учителя.

« Задача всего общества и государства состоит в том, чтобы не только бороться с опасной информацией в сети, не только выявлять тех людей, которые совершают такие преступления, но и помогать семьям с детьми, педагогам разобраться вот в этих непростых реалиях нашего цифрового мира, наших новых технологических реальностей, в которых мы все с вами живем», — подчеркнула Екатерина Мизулина.

С ней согласился и глава рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. Эксперт подчеркнул важность медиаграмотности как предмета.

« Очень важно, что в открытом доступе лежат и учебные пособия, которые подготовила Лига и в том числе для преподавателей, потому что мало ввести предмет медиаграмотности в школу, надо чтобы подготовленные, компетентные люди обучали детей, чтобы они разбирались в предмете, о котором они рассказывают », — заключил он.

Помимо этого, в рамках пресс-конференции директор Лиги безопасного интернета представила новый портал организации со специальным разделом для родителей, где есть не только описание возможных угроз, но и практические советы, как им противостоять. На ресурсе есть информация о таких опасных явлениях как кибербуллинг, деструктивные онлайн-игры, публичность в сети, цифровой след, персональные данные и другое. Создан отдельный раздел для детей и подростков, которые самостоятельно ищут ответы на те или иные вопросы.

Екатерина Мизулина уверена, что «задача общественных организации состоит в том, чтобы помогать государству делать те вещи, которые оно, возможно, не успевает сделать. Конечно же все материалы будут направлены на экспертизу в Министерство просвещения и подведомственные организации».

«Я надеюсь, что все эти материалы получат необходимую государственную аккредитацию для использования в школах», — подчеркнула она.

Еще одним важным анонсом мероприятия стала акция «Месяц безопасного интернета», которую, по словам Екатерин6ы Мизулиной, планируется провести в 10 регионах страны. Среди них: Краснодарский край, Чечня, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Тюменская область, Оренбургская область, Сахалинская область, Амурская область, Хабаровский край.

В ходе дискуссии Александр Малькевич также поднял тему основных угроз для гражданского общества, выявлением которых занимается рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета.

«Когда мы начинали, их было 12, вдумайтесь! Да, на некоторые эти угрозы государство подготовило законодательные ответы, ну, например, в части борьбы с фейками и в части борьбы с всесилием и цензурой западных социальных сетей, но это 2-3 пункта», — отметил он.

В свою очередь, заместитель начальника отдела УОС МВД России Сергей Звягинцев рассказал об уроке «Безопасный интернет детям», который разрабатывался на протяжении нескольких лет.

«В ходе этого урока рассматриваются самые разные виды противоправной деятельности, начиная от буллинга и заканчивая вовлечением в преступную деятельность детей и подростков, а также даются советы по противодействию таким проявлением», — отметил он.

Кроме того, Сергей Звягинцев рассказал о запущенной акции «Предупрежден — значит вооружен», в ходе которой на официальных аккаунтах МВД размещаются материалы, посвященные противодействию киберпреступности.