Москва, 15 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены нынешним состоянием новостного агрегатора, который перешел от «Яндекса» к VK и надеются, что dzen.ru сохранит алгоритмы, которые были удобны пользователям.

(wc) A.Savin Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее VK и «Яндекс» объявили, что закрыли сделку по обмену активами. По ее условиям, VK получил сервисы «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» — сервис Delivery Club.

«Обратился к новым владельцам с просьбой как минимум сохранить, а лучше — приумножить мощности и удобный алгоритм поисковой платформы. Отечественный агрегатор новостей в условиях информационной войны и санкционного давления необходим как качественный и количественный рупор, отвечающий интересам госполитики и запросам граждан», — отметил в своём телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.