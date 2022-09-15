Варшава, 15 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. На десять процентов должны снизить энергопотребление государственные структуры Польши ради экономии, сообщил 15 сентября журналистам глава правительства республики Матеуш Моравецкий.

ИА REGNUM Без света

По его словам, потребление электричества в ближайшее время обязаны снизить на десять процентов «органы государственной администрации, а также администрация органов местного самоуправления».

Добавим, что власти Польши в рамках приспособления к условиям энергетического кризиса не повысили цену на электричество только для тех, кто его мало потребляет. Есть планы вводить энергосберегающее освещения на улицах.

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