15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что молдавское правительство запустило сайт по поиску и продаже дров для местного населения.

Анна Царькова, , 17:50 — REGNUM В Молдавии заработал сайт, с помощью которого жители страны смогут найти и приобрести дрова, сообщили 15 сентября в пресс-службе молдавского правительства.

Григорий Чорос-Гуркин. Поленница дров. 1933

Сайт называется lemne. md (lemne переводится с румынского как «дрова»). Данный ресурс укажет жителям республики, где и по какой цене можно приобрести дрова.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многими участниками обсуждения указанная новость была воспринята с юмором, однако иные отметили, что от политики молдавских властей будут страдать обычные граждане. Были и те, кто добавил, что Молдавия могла бы дружить с Россией и не было бы у нее таких проблем.

«Адресок Лукашенко в базу добавьте. С пометкой дорого», — иронизирует Alexandro.

«Следующий шаг — кизяк. мд», — смеется Aleksey.

«И карту дорог с выпасом животных», — ответил ему (Aleksey) Alexandro.

«Ага, а потом сайт «газ. мд», потом «электричество. мд» и напоследок сайт «еда. мд», — с юмором добавил Ххhv.

«А что, в Молдавии много лесов?» — задался вопросом Андрей Н.

«Миллер в шоке и уже рыдает», — пошутил Danil K.

«А в годы «ужасной оккупации» достаточно было включить котел», — с сарказмом пишет Dmitry S.

«До чего прогресс дошёл, а компы у них тоже на дровах?» — задалась вопросом Анна К.

Пименов Юрий Иванович. Колка дров. 1945

«Какие же всё-таки дебилы эти европейские политики… Людей простых жаль, в Молдавии многие любят Россию», — отметила Ольга М.

«Надо ещё, когда отключат им электричество, сделать сайт «свечи. мд». Хотя как они на него попадут, если без электричества компьютеры не работают…» — с сарказмом написал Sergey S.

«А есть сайт, где мозги продаются, я бы купила пару вагонов для [молдавской] власти», — с сарказмом добавила С. В.

«Пора бы всем странам — членам ЕС, а также кандидатам в эти самые члены запомнить, что ресурсы, включая газ, — это привилегия», — пишет Sergey P.

«Не с голыми руками в Евросоюз пойдут. Со своими дровами», — смеется Irina.

«А как они топить дровами квартиры собираются? Это же не частный дом. Или буржуйки поставят?» — поинтересовался Сергей Юрьевич.

«А могли бы дружить с Россией и получить газ по скидке, но, видимо, не судьба…» — отреагировал Arti007.

«Кто там говорил про страну-изгой и средневековье?» — смеется Juice.

«Лукашенко уже нарубил дров , пусть к нему обращаются», — не без юмора призвала Галина.

«Вот интересно, а промышленность можно будет перевести на дрова?» — не без сарказма задался вопросом Владимир.

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — подытожила ValenA.