Грозный, 15 сентября 2022, 17:49 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров с удовлетворением откликнулся на призыв президента Узбекистана Шавката Мерзиёева помочь в налаживании мирной жизни в Афганистане. Чеченский лидер поддержал эту позицию, отметив, что это очень важный вопрос для стран-членов ШОС.
Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина в преддверии саммита ШОС в Самарканде отметила, что для государств-членов ШОС вопрос Афганистана является очень важным, поэтому он обязательно будет подниматься.
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